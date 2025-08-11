Челябинцам рассказали, сколько придется потратить на сборы ребенка в школу

Посчитали самое необходимое: форма, рюкзак, канцелярия

Чуть больше трех недель осталось до начала нового учебного года. Пока дети наслаждаются последними днями каникул, родителям стоит задуматься о подготовке к школе. Определить единую сумму расходов на все необходимое бывает сложно, но мы попробуем это сделать.

Все школьное сообщество напряженно следило за темой единой школьной формы. Пока ситуация вполне адекватная: министерство образования не вводит единую форму для всех школьников. Требование к модели одно: стиль должен быть деловым. Новый ГОСТ на школьную форму устанавливает лишь общие технические требования к качеству и материалам формы.

В среднем у детей разных возрастов разная потребность в обновлении гардероба. Наши коллеги из arigus.tv не стали экономить на качестве и пошли за школьной формой в магазин.

Средняя стоимость сарафана составляет около 3 тысяч рублей, а если добавим юбку и жилет, цена вырастет до 7 тысяч. Не забудьте про блузки — лучше взять три.

С мальчиками дело обстоит проще, но не дешевле. Школьный костюм обойдется в среднем в 7 тысяч рублей, еще 3 тысячи — за три нормальные рубашки. Пара обуви, неважно для кого, обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. Итого: около 12 500 рублей.

Если добавим спортивный костюм и кроссовки, это еще 6 тысяч. Школьные рюкзаки лучше искать на маркетплейсах, тщательно изучив отзывы, так как качество может сильно отличаться. И лучше померить рюкзак в магазине, а потом уже искать онлайн, чтобы сэкономить. В любом случае за удобный рюкзак придется выложить не менее 3 тысяч рублей.

Переходя к канцелярским принадлежностям, вспомним о ручках, тетрадях, карандашах, линейках, пеналах, дневниках, альбомах для рисования, красках и пластилине. Канцелярия очень недешевая, это знает каждый, кто хоть раз закупался в магазине.

Пара тысяч, возможно, уйдет на всякие мелочи: бантики, колготки и носочки. В итоге мы истратили около 26 000 рублей.

Кстати, в Челябинской области уже запустили акцию «Собери ребенка в школу». В рамках этой инициативы помогут приобрести все необходимое к 1 сентября для детей участников специальной военной операции, детей-инвалидов, ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также школьников из новых регионов России.

Еще один лайфхак для тех, кто только что задумался о сборах в школу. Купите сейчас самое необходимое. А остальное можно добрать в октябре, когда схлынет ажиотаж и на маркетплейсах снизятся цены.

Автор: Алиса Шакирова