Челябинцам рассказали, почему открытые окна опасны для каждой кошки

Выпрыгнуть может даже взрослое животное

Лето в Челябинской области выдалось жарким — окна у многих открыты почти круглосуточно. Тем временем за теплый сезон этого года только в одну из клиник Челябинска обратились около ста владельцев кошек, выпавших из окон. Корреспондент «Первого областного» пообщался с ветеринарным фельдшером Аленой Ситниковой и узнал о причинах кошачьих «побегов» и опасности открытых форточек.

Почти все клиенты ветклиники в разговоре с врачами удивляются произошедшему: животное ведь живет в квартире уже много лет и попыток сбежать раньше не было. Да и высоко же — кошка ведь не глупая.

«Среди всех животных выпрыгивают обычно именно кошки, причем любого возраста. Если кошка взрослая, это не гарантирует, что она не прыгнет в окно. Жук, бабочка или птичка пролетела — животное может прыгнуть за ними», — поделилась фельдшер.

Последствия падения — непредсказуемые и зависят от разных факторов, в том числе от этажа, с которого животное совершило полет.

«Недавно принесли кошку, которая упала с 9 или 10 этажа, и у нее все было целое. Но это скорее исключение», — отметила Алена Ситникова.

В большинстве случаев есть серьезный риск переломов лап, ребер, грудины или позвоночника. Еще опаснее — разрывы внутренних органов. Чаще всего страдает селезенка и мочевой пузырь. Причем для разрыва кошке даже необязательно приземляться на камни или ветки — достаточно соприкосновения с поверхностью на большой скорости.

«Именно поэтому при поступлении в клинику необходимо сделать УЗИ и рентген животному и оставить его в стационаре на трое суток. Потому что это может быть маленький разрыв, который сразу не заметят, но через 4—6 часов начнется серьезное кровотечение», — подчеркивает специалист.

После падения кошка, если она в состоянии ходить, может спрятаться в кусты, под машину или в подвал. Не привыкшие к улице животные нередко находятся там довольно долго и выходят рано утром или поздно вечером — когда вокруг мало людей.

Найденного питомца нужно брать аккуратно и сразу везти в ветклинику. Там животному сделают рентген внутренних органов, грудной и брюшной полостей, УЗИ. Если видимых повреждений нет — в стационар. Однако если есть переломы, то врачи будут собирать кости. Затем питомцу нужно будет примерно месяц жить в ограниченном пространстве.

При переломе восстановление одной лапы может стоить до 30 тысяч рублей. Случается, что животные ломают сразу три конечности. Плюс придется заплатить за стационар и сопутствующие услуги.





Чтобы избежать неприятных последствий, лучше заранее задуматься о профилактике, советует фельдшер. Конечно, в жару иногда окна открыть необходимо. Но в доме, где живут кошки, стоит установить специальные балкончики с металлическими прутьями. Еще один вариант — сетки-антикошки. Те, кто ищут бюджетное решение, могут сделать защиту из деревянной рамки и надежно натянутой на нее сетки. Важно помнить, что стандартные «антимоскитки», которые ставятся на пластиковые окна, не подойдут. Они крепятся с внешней стороны окна, и питомец, прыгнув, может вырвать крепление и выпасть вместе с защитой.

Открытое в режиме проветривания окно также представляет опасность. Питомцы нередко прыгают в образовавшуюся щель и застревают, передавливая внутренние органы.

Читайте также подборку советов, как стать хорошим хозяином своему питомцу.