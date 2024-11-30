Челябинцам рассказали об изменениях в работе автобусов с 1 декабря

Один маршрут запустят, другой — уберут

С 1 декабря в Челябинске запустят новый автобус между Техническим колледжем и ЧКПЗ, а транспорт на маршруте № 56а, соединяющем вокзал и микрорайон Парковый, будет более вместительным. Что еще изменится в работе автобусов, рассказали в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

Между Техническим колледжем и ЧКПЗ запустят автобус № 25т, который будет следовать по улицам Гагарина, Новороссийской, Машиностроителей и Копейскому шоссе. Он будет работать по регулируемому тарифу, а значит, проезд можно оплатить банковской и транспортной картами, а местонахождение транспорта отследить на картах. Первый рейс от Харлова будет отправляться в 6:00, от ЧКПЗ — в 6:19. Последний рейс от Харлова — в 22:15, от ЧКПЗ — в 21:37. Интервал движения составит 18 минут. Работать на маршруте будут четыре малых автобуса.

На маршруте № 56а, который соединяет железнодорожный вокзал и улицу Александра Шмакова, начнут работать 12 средних автобусов. В каждом из них будет 26 мест для сидения, кондиционер, валидаторы и другие удобства.

С сегодняшнего дня, 30 ноября, прекращает работу автобус КМЗ, соединяющий Теплотехнический институт и улицу Харлова. Для поездок в Ленинский район горожан просят пользоваться автобусами №№ 19, 32 и 91, а также троллейбусом № 10.