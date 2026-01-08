Челябинцам рассказали об изменениях в правилах назначения единого пособия

Нововведения заработали с 1 января

С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в порядке назначения единого пособия для семей с низким доходом. Об этом сообщила пресс‑служба министерства социальных отношений Челябинской области.

Право на выплату имеют граждане РФ:



беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель беременности;

родители, усыновители или опекуны детей в возрасте от 0 до 17 лет.





Пособие назначается семьям, чей доход ниже прожиточного минимума в регионе фактического проживания. Это происходит после комплексной оценки нуждаемости. Для возникновения права на пособие доход трудоспособных членов семьи должен быть не менее 8 МРОТ за 12 месяцев. В 2026 году это 216 744 рублей — зарплата и пособие по временной нетрудоспособности. В доходе не учитываются единовременные выплаты от работодателей при рождении или усыновлении ребенка.

Срок выплаты единого пособия — 12 месяцев (на детей), далее требуется продление по заявлению. Размер пособия ежегодно индексируется и совершенствуется.





Если срок текущей выплаты истекает в декабре, новое заявление можно подать онлайн через портал «Госуслуги», лично в клиентской службе Социального фонда РФ или в многофункциональном центре (МФЦ). Теперь доступна синхронизация сроков выплат на всех детей в семье — для этого достаточно подать одно общее заявление.





В Минсоце рекомендуют своевременно оформить продление пособия, чтобы не прерывать получение финансовой поддержки.

Проводимая работа соответствует целям и задачам нацпроекта «Семья».