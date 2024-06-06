Челябинцам рассказали об экономии на коммуналке

Субсидию можно оформить, если нет долгов по жилью

Мэрия Челябинска напомнила своим горожанам о путях экономии на коммуналке. Так, можно оформить субсидию и получать компенсацию на оплату коммунальных услуг.

Для такой поддержки нужно, чтобы у заявителя был выполнен ряд условий. Например, он должен быть собственником квартиры или быть прописанным в ней. За последние три года у него не должно быть непогашенных задолженностей по жилью. Также важный критерий: расходы семьи или одиноко проживающего гражданина превышают установленную в регионе сумму расходов на оплату услуг ЖКХ. Подробнее о порядке подачи заявлений граждан должны проконсультировать в управлении социальной защиты по месту жительства.

На сайте мэрии разместили адреса и телефоны всех уполномоченных за выплату субсидий органов.



Напомним, ранее мы сообщали, что южноуральцам выставили максимальный платеж за обслуживание газовых плит.