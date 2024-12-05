Челябинцам рассказали о защите личных данных от мошенников

В регионе растут случаи кибератак на граждан и бизнес

Сегодня, 5 декабря, в Челябинске проходит всероссийская конференция по информационной безопасности «гИБЧе».

Организовали мероприятие Минцифры Челябинской области и АНО «Центр развития цифровых технологий» при поддержке правительства региона. Представители государственной власти, бизнеса, специалисты IT‑индустрии и промышленности. Будут обсуждаться современные киберугрозы, состоится обмен опытом и демонстрация передовых технологий для обеспечения киберустойчивости предприятий и госструктур. Спикеры обсудили основные методы защиты населения от мошенников, передает журналист ИА «Первое областное».

«В условиях быстро меняющихся киберугроз и постоянного роста атак на бизнес и госструктуры ключевая задача — не просто успевать за технологиями, а быть на шаг впереди. Конференция „гИБЧе“ — это реальная возможность выработать стратегии защиты для безопасного будущего цифровой экономики», — отметил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Спикеры провели дискуссию «Безопасная цифровизация: технологии киберустойчивости», где обсудили меры противодействия мошенническим схемам и обсудили перспективы импортозамещения систем защиты информации.

«Против наших граждан работают большие группировки из других государств. Создаются большие кол-центры, для операторов которых пишут скрипты социологи и психологи. Составляют так, что на удочку попадаются образованные, умные люди. Мошенники собирают информацию о жертве в соцсетях, совершенствуют скрипты, и теперь обращения злоумышленников выглядят и правдоподобно, и адресно», — рассказала управляющая челябинским отделением Банка России Елена Федина.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что с 25 июля в Российской Федерации вступают в силу изменения в закон о национальной платежной системе. Нововведения коснутся ответственности банков за переводы на мошеннические счета. Также ЦБ РФ разработал методы защиты денег населения.

«Разработаны методы защиты информации на „Госуслугах“. Госучреждения отказываются от запроса бумажных копий документов граждан», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

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Также спикеры обсудили системы импортозамещения в сфере защиты информации. Процесс идет активно и сопряжен с рисками, в том числе и новыми атаками.

Вторая часть конференции была посвящена молодежной программе. Участниками стали студенты, школьники и педагоги. Они познакомились с новейшими технологиями в сфере информационной безопасности, приняли участие в играх и мастер-классах.