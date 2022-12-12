Челябинцам рассказали о штрафах за незаконную торговлю елками

Продажа хвойных деревьев разрешена только в специальных местах

В Челябинске с понедельника, 12 декабря, начинают работать более ста елочных ярмарок. О штрафах за торговлю в неустановленных местах напомнили в мэрии.

Штрафы для граждан составят от 1 до 5 тысяч рублей, но можно обойтись предупреждением. Должностным лицам придется заплатить от 10 до 50 тысяч рублей, юридическим — от 50 до 200 тысяч рублей.

«Кроме того, в качестве одной из мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении полиция вправе изъять продукцию», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Также после завершения праздников предприниматели за свой счет должны утилизировать остатки товара и привести торговое место в надлежащее санитарное состояние не позднее 1 января 2023 года.

Запрещено складировать деревья на контейнерных площадках города. Их необходимо вывезти на полигон ТБО.