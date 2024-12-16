Челябинцам рассказали о правилах пожарной безопасности в Новый год

Рассказываем, как выбрать гирлянды, елку и пиротехнику

Скоро наступят новогодние праздники, и южноуральцы задумываются об украшении домов и квартир в преддверии волшебных каникул. К сожалению, ежегодно сказочную пору омрачает статистика по пожарам. Из-за употребления алкоголя вкупе с пренебрежением к технике пожарной безопасности в регионе происходят трагедии. О том, как подготовиться к Новому году без риска для жизни и здоровья, рассказал заместитель главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Андрей Смирнов.

Украсить свой дом гирляндами на Новый год или другой праздник — это прекрасный способ создать атмосферу праздника и порадовать себя и окружающих. Вот несколько советов для безопасного украшения дома гирляндами, в особенности снаружи.

Выбор гирлянд

Обязательно используйте только те, которые предназначены для наружного применения. Такие модели обычно имеют специальную защиту от влаги и перепадов температур. Покупайте сертифицированные изделия со знаком EAC.

Проверка на повреждения

Перед установкой проверьте гирлянды на наличие повреждений, таких как трещины в проводах, перегоревшие лампочки или обнаженные провода. Такие неисправности могут привести к короткому замыканию и возгоранию.

Правильное подключение

Используйте удлинители и мультиразветвители, которые также предназначены для уличного использования. Убедитесь, что они имеют защиту от влаги. Не превышайте допустимую нагрузку на розетку.

Закрепление гирлянд

Устанавливайте гирлянды так, чтобы они были надежно закреплены. Не допускайте, чтобы провода свисали или находились в местах, где ими можно легко задеть. Используйте специальные крепления или зажимы для надежной фиксации.

Избегайте крутых углов

При укладке гирлянд старайтесь избегать резких изгибов и натяжений. Это может привести к повреждению проводов и сокращению срока службы гирлянд.

Не оставляйте на ночь

Если вы используете гирлянды, которые не работают на солнечных батареях, рекомендуется отключать их на ночь, чтобы избежать перегревания и потенциального возгорания.

Будьте внимательны к окружающим

Убедитесь, что гирлянды не мешают проходу людей и не создают опасные ситуации. Если возможно, избегайте установки гирлянд на уровне глаз или ниже.

Ограничения по времени использования



Соблюдайте рекомендованные производителем сроки эксплуатации гирлянд, чтобы избежать их преждевременного износа.

Выбор елки

Покупайте искусственное дерево с низкой воспламеняемостью. Обратите внимание на буквенные обозначения в характеристике изделия.

«Горючесть (Г): чем меньше цифра, тем меньшую опасность представляет данный материал. Например, Г1 обозначает слабогорючие материалы. Воспламеняемость (В). В1 — слабовоспламеняемые материалы. Распространение пламени по поверхности (РП). РП1 — нераспространяющие. Дымообразующая способность (Д). Д1 — с малой дымообразующей способностью. Токсичность продуктов горения (Т). Т1 — малоопасные», — рассказал Андрей Смирнов.

Пиротехника

Продукция должна быть сертифицирована и предназначена только для лиц старше 16 лет. Покупайте фейерверки только в специализированных магазинах, а не на стихийных рынках. Обязательно проверяйте инструкцию на русском языке и срок годности, упаковка должна быть целой.