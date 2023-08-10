Челябинцам рассказали, куда жаловаться на плохое качество коммунальных услуг

Шесть инстанций — от аварийно-диспетчерской службы до суда

В начале августа на Челябинск за четыре часа обрушилось больше месячной нормы осадков. Ливень подтопил не только улицы города, но и жилые дома. Не всегда последствия таких проблем решают качественно и в срок. Если не устраивают предоставляемые коммунальные услуги, можно отправить жалобу на работу управляющей компании. На «Госуслугах» рассказали, как это сделать правильно.

Когда течет ржавая вода, плохо убирают подъезд, не чинят сломанные двери или не следят за придомовой территорией, стоит обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Там должны зарегистрировать письменное или устное обращение и решить проблему.

Если обращение в АДС не помогло, нужно написать жалобу руководителю управляющей компании. Образец должен быть на информационном стенде в управляющей организации. Срок ответа — до 10 рабочих дней.

В случае, когда руководитель УК бездействует, — путь в жилищную инспекцию. Пожаловаться можно на сайте ГИС ЖКХ во вкладке «Направить обращение или жалобу». Нужна авторизация через «Госуслуги». Срок рассмотрения — 30 дней.

Если нарушается закон о защите прав потребителей, нужно обращаться в Роспотребнадзор. Это может помочь, если УК не дает информацию об объеме, качестве и сроках предоставления услуг или когда качество работ не соответствует нормативам.

В прокуратуру обращаются, если жалобы на противоправные действия УК в другие инстанции не помогли. В суд — когда нужно обязать управляющую компанию устранить недостатки, взыскать ущерб.