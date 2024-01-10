Челябинцам рассказали, куда уехал автобус № 4 с улицы Марченко после снегопадов

Из-за снежного наката по краям дороги диспетчеры перенаправили «четверку» на более широкую улицу

Качество очистки от снега проезжей части на перекрестке Кулибина-Марченко в Тракторозаводском районе Челябинска оценили замминистра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров и заместитель руководителя Комитета дорожного хозяйства города Николай Кожевников. Вместе с ними в инспекционном рейде побывали корреспонденты ИА «Первое областное».

По словам Александра Егорова, в диспетчерский центр, который регулирует работу муниципального транспорта поступили жалобы от жителей, которые спрашивали, почему автобус № 4 перестал заезжать на улицы Марченко и Кулибина.





«Выяснилось, что образовался снежный накат по краям дороги, который не позволяет двум автобусам разъехаться на встречном направлении. Вернее, позволяет, но высока вероятность ДТП, поэтому диспетчеры перенаправляют автобус № 4 на соседнюю — более широкую — улицу Танкистов», — рассказал замминистра.





Он добавил, что подрядчику уже дано поручение убрать накаты и колейность на данном участке, она здесь, по словам Александра Егорова, «довольно выразительная».





Кроме того, установлены проблемы в работе троллейбуса № 19: из-за колеи на конечной при развороте у машины отстегиваются «рога», и новый красный троллейбус трется бампером.





Сужение проезжей части по 2-й Щербаковской усложняет работу автобусов № 8 и 9.

«Выявленные дефекты будут ликвидированы грейдированием в предстоящие сутки. Сейчас на улицах города работает восемь автогрейдеров», — добавил замглавы КДХ Николай Кожевников.

В ходе рейда, по словам Александра Егорова, была выявлена еще одна проблема — слишком долгий поворот с улицы Первой Пятилетки на Марченко.

«Мы проехали этот поворот в пять светофорных циклов, это, конечно, очень долго, поэтому будем думать вместе с комитетом дорожного хозяйства, как можно более эффективно организовать движение на этом перекрестке, чтобы сэкономить время пассажиров и автобусы могли быстрее повернуть», — отметил Егоров.

Следующую остановку чиновники сделали на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького, где проверили состояние выделенной полосы для общественного транспорта. Зафиксирован факт, что полоса очищена не полностью, замминистра подчеркнул, что расчистке выделенных полос необходимо уделять внимание в первую очередь, чтобы не затруднять работу общественного транспорта.

На остановке «Комсомольская площадь» зафиксирован факт складирования снега, а его размещение недопустимо ближе 15 метров. Вал ограничивает видимость для пассажиров/пешеходов, не позволяет автобусу плавно отъехать, а водители вынуждены останавливаться далеко от остановки.