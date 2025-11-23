Челябинцам рассказали, куда обращаться, если во дворах скользко

Сохраняйте номера телефонов

Температурные качели в Челябинске в ближайшие дни сохранятся, и синоптики уже предупредили об образовании гололедицы. Глава города Алексей Лошкин в своем телеграм-канале сообщил, что обработка дорог, тротуаров и дворов продолжится, а также сообщил, куда обращаться, если около дома по-прежнему скользко.

«Об опасной обстановке во дворах и у подъездов домов незамедлительно сообщайте в свою управляющую компанию или диспетчерскую службу вашего района»,— сообщил мэр.

Номера районных диспетчерских:

Советский: 8 (351) 237-26-33

Ленинский: 8 (351) 256-23-05

Металлургический: 8 (351) 735-80-14

Центральный: 8 (351) 264-56-31

Курчатовский: 8 (351) 741-45-48

Калининский: 8 (351) 791-19-91

Тракторозаводский: 8 (351) 775-30-39

Алексей Лошкин подчеркнул, что особое внимание при обработке будет уделяться тротуарам возле школ, детских садов и поликлиник. При этом он отметил, что при столь быстро меняющихся погодных условиях обработать весь город сразу невозможно, и попросил горожан быть предельно осторожными.