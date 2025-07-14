Челябинцам рассказали, когда арбузы поспеют по‑настоящему и как их выбрать

В регионе их продают все лето, но безопаснее лакомиться с августа

В 2025 году на Южном Урале наблюдается настоящий арбузный бум — только за июнь в регион завезли в семь раз больше арбузов, чем год назад, и сейчас прилавки магазинов полны свежих бахчевых, преимущественно из Узбекистана. Практически весь импорт проходит строгий фитосанитарный контроль, и к продаже допускаются только безопасные партии.

Однако при покупке арбузов в июле стоит учитывать несколько важных моментов.

Большинство арбузов в июле — импортные (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан), так как российские арбузы (например из Астрахани) обычно созревают ближе к августу.

«Когда человек употребляет арбузы или дыни, „перекормленные“ нитратами, в организме эти вещества трансформируются в токсичные нитриты, нарушающие кровообращение и вызывающие недостаток кислорода в тканях. Тяжелее всего токсичная нагрузка переносится детьми и людьми, у которых хронические проблемы с дыхательной, сердечно-сосудистой или выделительной системами», — рассказали медики arigus.tv.

Яркая тонкая корочка с желтым или оранжевым пятном на боку, плодоножка сухая — это значит, что арбуз спелый. Также стоит покупать только целые плоды, поскольку у продавцов в большинстве случаев нет возможности стерильно резать арбузы. Перед тем как разрезать, не забудьте хорошо помыть арбуз.

Роспотребнадзор и эксперты рекомендуют покупать арбузы только в сезон (август-сентябрь), поскольку ранние плоды могут содержать больше нитратов, хотя современные проверки снижают этот риск.

Покупайте только у легальных продавцов: у них должны быть все необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а также соблюдаться санитарные правила торговли (навес, стеллажи, отсутствие разрезанных плодов и т. д.).

Если вы купили некачественный арбуз или заметили какие-либо нарушения в торговле, нужно сказать об этом продавцу или же обратиться в Роспотребнадзор через официальный сайт, почту, лично или по телефону.

Внешний вид арбуза: выбирайте плоды с блестящей, упругой коркой без трещин и вмятин, избегайте матовых и неоднородных по цвету.

Мнения горожан расходятся: одни считают июль вполне подходящим месяцем для покупки арбузов и отмечают, что качество устраивает, другие предпочитают ждать августа, опасаясь незрелых или обработанных плодов. Эксперты подтверждают, что при правильном выборе и покупке у проверенных продавцов арбузы в июле есть можно, но осторожность не повредит, особенно детям, беременным и пожилым людям.

Автор: Алиса Шакирова