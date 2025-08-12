Челябинцам рассказали, каких животных теперь можно провозить в поездах

К разрешенным видам добавили сурикатов и летяг



Российские железные дороги обновили список животных, разрешенных для перевозки в поездах. В путешествие теперь можно взять летяг и сурикатов, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Путешествия с питомцами набирают популярность среди пассажиров поездов. Только за этот год они перевезли уже почти 22 с половиной тысячи животных, что на 15% больше, чем в прошлом году. Чаще всего с хозяевами в дорогу отправляются собаки, кошки и птицы. Также люди перевозят с собой черепах, рыбок и грызунов.

В путешествии четвероногого надо перевозить в специальной переноске. Отметим, она должна быть размером как ручная кладь: не более 180 сантиметров по сумме высоты, ширины и длины. Также для перевозки домашнего любимца необходимо оформить специальный документ. Если хозяева выкупили все места в купе, то платить за перевозочный не надо. В ином случае следует оплатить квитанцию.

Добавим, вагоны с животными отмечены специальной наклейкой — лапкой. Места с домашними любимцами отмечаются темно-серым цветом. Если нажать на него, то любой пассажир сможет увидеть, кто его сосед и куда он едет. При желании можно сесть поближе или подальше от хвостатого.

Автор: Елизавета Михно