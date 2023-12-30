Челябинцам рассказали, какие лекарства положить в новогоднюю домашнюю аптечку

Важно иметь средства от ряда возможных недугов

В новогодней домашней аптечке у жителей Челябинской области должны лежать лекарства от отравления, противовирусные препараты, таблетки от аллергии, а также сорбенты, которые помогут при интоксикации организма. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Антигистаминные средства могут понадобиться, если вдруг возникнет аллергия на какое-то блюдо или продукт. А при симптомах отравления могут сорбенты.

«Риск несчастного случая в алкогольном опьянении повышается. Очень важно помнить о мере. Даже у тех, кто мало пьет, есть шансы получить отравление алкоголем в новогодние праздники»,— сказала главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

Не лишними будут противовирусные препараты и антисептики для горла, поскольку каникулы длинные, гулять южноуральцы будут много и существует риск подхватить вирус или простудиться.