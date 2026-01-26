Челябинцам рассказали, какие игры для смартфонов заражены вирусами

С загрузкой приложений на телефон устанавливаются шпионские программы

Сразу в нескольких играх, которые пользователи скачивают на устройства Xiaomi из официального приложения GetApps, обнаружены вирусы. Их нашли после сентябрьского и октябрьского обновлений приложений, сообщили полицейские со ссылкой на исследователей компании Dr.Web.

Вирусы, перехватывающие управление над смартфоном и загружающие шпионские программы, нашли в играх Creation Magic World, Cute Pet House, Amazing Unicorn Party, «Академия мечты Сакура», Theft Auto Mafia и Open World Gangsters.

«Вредоносные программы работают в скрытом режиме, загружая рекламные сайты и автоматически взаимодействуя с ними без ведома пользователя»,— рассказали исследователи.

Кроме того, спрятанные в приложениях трояны передают злоумышленникам данные об устройстве, которые потом используют в даркнете.

Защитить устройства помогут проверенные антивирусные приложения, добавляют эксперты.