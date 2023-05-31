Челябинцам рассказали, как защитить от мошенников аккаунт на «Госуслугах»

В городе работают курсы кибербезопасности для пенсионеров

Жители Челябинской области ежедневно теряют деньги, попавшись на уловку мошенников. Люди продолжают отвечать на звонки лжесотрудников банков и мнимых брокеров. Злоумышленники ежедневно прокачивают навыки отбирания кровных у населения и добрались до сервиса «Госуслуги». Операторы звонят южноуральцам в мессенждеры, поставив на аватарку логотип сервиса, и выведывают пароли от аккаунтов. Начальник управления анализа и сопровождения министерства информационных технологий и связи Челябинской области Лидия Мигунова рассказала, как защитить личный кабинет на «Госуслугах» и противостоять мошенникам.

— Лидия Владимировна, расскажите, какие услуги можно получить на сервисе?

— Практически все жизненно необходимые услуги можно получить на сервисе. Доступны они жителям всей России. Представлены такие разделы, как «Здоровье», «Дети», «Семья», «Льготы», «Штрафы», «Стройка и недвижимость». Во всех разделах подгружены необходимые документы.



— Скажите, как устроена система? Есть ли представительство или кол-центр в Челябинской области?



— Сервис централизованный, представительства в Челябинске нет. На сайте можно воспользоваться подсказками робота Макса. Можно задать вопрос через личный кабинет или позвонить на горячую линию 8-800-100-7010. С мобильного телефона можно набрать короткий номер 115.



— Насколько защищен личный кабинет на сервисе?

— Система защищена. Чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться вашими данными, необходимо придумать сложный пароль — он состоит минимум из 12 букв разного регистра, цифр и специальных символов. Используйте фразу, связанную с жизненной ситуацией. Например, «Я_Люблю_эклеры_с_10 лет!». Подключите двухфакторную аутентификацию — это пароль с кодом подтверждения, который приходит на телефон, привязанный к личному кабинету. Подключите уведомления «Госуслуг» на электронную почту. Старайтесь пользоваться сервисом только с личного компьютера или телефона. Необходимо регулярно обновлять лицензионное антивирусное программное обеспечение и не загружать на компьютер данные с подозрительных сайтов.

Участились случаи мошенничества под видом звонка с «Госуслуг» в мессенджерах.

— Теоретически такой звонок по-настоящему может поступить с сервиса?

— Однозначно нет. Если вам позвонили и спрашивают какие-то данные, а вы этот звонок не ждете — прекратите разговор. «Госуслуги» никогда не звонят по своей инициативе. Если вам поступил подобный звонок, напишите в техподдержку об этом. Мошенники — люди изобретательные и владеют психологическими приемами, чтобы застать собеседника врасплох. Поэтому совет один — не начинать разговор вообще.



— Какие меры по борьбе с мошенничеством предпринимает Минцифры?

— Занимаемся профилактической работой, предупреждаем. Операторы сотовой связи также блокируют подозрительные номера, но это бесконечная работа. Для пенсионеров мы регулярно проводим обучающие мероприятия, которые включают в себя блок по финансовой безопасности. Центр развития цифровых технологий проводит очные курсы для людей от 55 лет. Там расскажут о способах киберзащиты и правильном использовании интернет-ресурсов. Можно позвонить по номеру 8(351)218-22-77 и записаться в группу.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!



Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.

