Челябинцам рассказали, как выбрать подходящий бассейн для дачи

На что стоит обращать внимание при выборе конструкции

Многие жители Челябинской области проводят летний отпуск на даче. А поскольку июль в этом году выдался жарким, то без бассейна на участке точно не обойтись. Журналист ИА «Первое областное» вместе с экспертами «Авито» разобралась, как выбрать подходящий бассейн.

Передвижные бассейны

Среди передвижных бассейнов есть надувные и каркасные. Плюсы и минусы есть как у тех, так и других, поэтому остановимся на каждом из вариантов подробнее.

Надувной бассейн отлично подойдет для небольшого участка. Для того чтобы начать его использовать, нужно просто его надуть и заполнить водой. Убрать его также просто: достаточно слить воду и спустить воздух. На рынке можно найти бассейны разных размеров и глубины, а средняя цена такой конструкции — 10 230 рублей.

«Не лишены надувные изделия и недостатков. В первую очередь это низкая устойчивость к механическому воздействию: надувные борты легко повредить любым острым предметом. Чтобы снизить такой риск, стоит выбирать модели, изготовленные из многослойного ПВХ с армирующим слоем. Кроме того, срок службы такого бассейна составляет в среднем пять лет», — рассказали эксперты.

Каркасные бассейны прослужат дольше, ведь в их основе лежит прочный каркас. На рынке можно найти два вида таких моделей: с листовым и стержневым типами конструкций.

Стержневой каркас представляет собой металлические рейки, соединенные обручами. Листовой изготавливают из прочного полипропилена, такие листы сгибаются и фиксируются болтами. Бассейн с листовым каркасом считается более надежным. В любом случае каркас следует устанавливать на ровной и чистой площадке, чтобы исключить риск деформации стенок.

Каркасные бассейны намного прочнее надувных, выдерживают давление большего объема воды и менее восприимчивы к низким температурам. Если углубить его в землю, то на зиму его можно не убирать, достаточно будет законсервировать.

«Несмотря на то что сборка конструкции кажется достаточно простой, монтаж имеет свои сложности: необходимо тщательно выровнять площадку и сделать на ней песчано-гравийную подушку, а при углубленном монтаже провести земляные работы. Также каркасные бассейны требуют более сложного ухода по сравнению с надувными моделями. Воду необходимо периодически менять, а для ее очистки понадобится приобрести специальные фильтры. Помимо этого, в связи с достаточно большой глубиной может потребоваться установка лестницы», — уточнили эксперты «Авито».

Обычно в магазинах представлено множество различных моделей по самым разным ценам. В среднем такой можно приобрести за 50 тысяч рублей.

Стационарные бассейны

Если участок большой, можно установить стационарный бассейн. Они могут быть бетонными, композитными или полипропиленовыми.

Бетонные бассейны — это классические конструкции, которые могут быть любого размера. Они прочные, но дорогостоящие и очень сложны технически: для монтажа такого бассейна применяются насосы, фильтры, устройства для нагрева воды и прочее. Кроме того, они требуют специального обслуживания и чистки.

Композитные бассейны являются современным аналогом бетонных. Их чаша изготавливается на предприятии и затем монтируется в котловане на участке даже со сложным рельефом. Кроме того, композитные бассейны не боятся холода, жары и перепадов температур.

Однако и при установке такого есть свои сложности. Например, придется провести значительный объем земляных работ с применением спецтехники. Также непросто транспортировать большую чашу бассейна.

Можно установить полипропиленовый бассейн. Его чаша изготавливается из листового полипропилена, который не подвержен гниению и уход за которым довольно прост. Такой бассейн может быть как большим, так и маленьким. Главное, чтобы дно котлована для его установки было тщательно выровнено. В противном случае есть риск деформации чаши. Повредить стенки бассейна может и корневая система, поэтому лучше устанавливать такой вдали от деревьев.