Челябинцам рассказали, как распознать деменцию

В материале — о симптомах, проявлении и профилактике болезни

«Бабушка всю жизнь была чистюлей, но в один момент перестала следить за собой и квартирой, развела беспорядок, перестала готовить и стала есть одну булочку с молоком» — деменция крадет человека по кусочкам. Сначала — очки, потом — имена детей, а в конце — способность дышать. Как распознать деменцию у близкого на ранней стадии и обезопасить свой мозг от болезни, ИА «Первое областное» рассказала клинический психолог из Челябинска Татьяна Кузнецова.





Как понять, что у бабушки началась деменция?

По-простому деменция — это приобретенное слабоумие. В отличие от врожденной отсталости, эта болезнь развивается в любом возрасте, даже у детей. Случаи ранней деменции крайне редки, но они встречаются.

«Причин деменции может быть множество, на это влияют различные факторы. Сосудистая деменция может быть вызвана нарушениями кровоснабжения мозга, есть деменция, которая возникает после инсульта, еще болезнь развивается на фоне Альцгеймера, когда гибнут нейроны. Самый ранний случай зафиксирован в 19 лет, в нашей практике — 42 года», — рассказывает клинический психолог, директор фонда «Человек напротив» Татьяна Кузнецова.

По словам специалиста, существуют обратимые формы деменции, например алкогольная или появившаяся из-за опухоли. Они проходят, если в первом случае перестать употреблять спиртное, во втором — удалить новообразование.





Занятия для профилактики деменции

Деменция начинается с мелочей, но именно они должны насторожить. Ранее рассказывали, как развивалась болезнь у бывшего преподавателя молекулярной физики в ЧелГУ Эмалии Холодной.

«Первый признак — человек начинает повторять одни и те же фразы по несколько раз или задает одни и те же вопросы. Если вам ваш близкий рассказал какую-то историю, через 10 минут подошел и рассказал ее снова, спросите его, помнит ли он, что повторяется. Если нет — обращайте внимание, это первый звоночек», — предупреждает психолог.

К начальным симптомам также относят появившуюся неряшливость, изменение привычек, потерю ориентации. На второй стадии болезни человек уже не может жить один, его нельзя оставлять, потому что он может уйти и потеряться. Третья стадия — это тихий закат сознания. Человек не помнит своего имени, не узнает отражения в зеркале, смотрит сквозь родных. Больной может забыть, как пользоваться ложкой, глотать, а в конце — как дышать.

«Деменция — это не норма старения. Если бабушка иногда забывает, куда положила очки, — это возраст. Если она кладет часы в холодильник и не понимает, зачем они там, — это деменция», — отмечает Татьяна Кузнецова.

«Мир в розовых тонах»

Во время болезни у человека растворяется логика, а реальность приобретает причудливые, на первый взгляд, формы. За свою многолетнюю работу с деменцией Татьяна Кузнецова стала выделять ее необычные проявления.





Занятия для профилактики деменции

Например, некоторые больные начинают видеть мир в необычных оттенках.

«У меня клиентка одна воспринимает все в розовых тонах. Ее мозг просто перестал распознавать голубой, фиолетовый и синий спектры», — делится психолог.

Еще один пример необычного проявления деменции — одержимость сортировкой вещей. У таких пациентов всегда все по полочкам и коробочкам: пуговицы отдельно, фантики отдельно, камешки отдельно. Бывает, что больные игнорируют одну сторону, могут даже не распознавать, что написано в книге справа или слева. А еще у кого-то болезнь может проявиться так, что человек видит мир перевернутым.

Частый спутник деменции — паранойя. Людям кажется, что еда «пахнет ядом», родственники «подмешивают таблетку, чтобы скорее забрать квартиру», а в розетках — «прячутся шпионы». Мозг в этот момент на самом деле начинает верить в опасность, говорит специалист. Еще деменции свойственны галлюцинации.

Как обезопасить свой мозг от чумы XXI века?

Профилактика деменции должна быть комплексной, нужно воздействовать не только на мозг, но и на тело.

«Учитесь новому — музыке, языкам, рисованию, вышивке. Каждые полгода осваивайте какой-нибудь новый навык. Больше гуляйте, занимайтесь йогой, выполняйте упражнения для мелкой моторики», — советует психолог.

Также специалист советует следить за здоровьем (витаминами, уровнем сахара и холестерина) и избегать стресса.

Если вы заметили тревожные симптомы у себя или близких — не откладывайте визит к неврологу. Деменцию нельзя вылечить, но можно вовремя притормозить.