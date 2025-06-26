Челябинцам рассказали, как правильно выбрать клубнику

Нужно обращать внимание на цвет, аромат и хвостики

В Челябинской области начался сезон клубники, многие задаются вопросом, как правильно ее выбирать. В Минздраве дали несколько советов, передает Om1.ru.

Первое, на что советуют обращать внимание, — это цвет ягоды. Он должен быть насыщенно-красным и однородным. Не берите клубнику с белым налетом, мутными бордовыми или черными пятнами — это значит, что она начала портиться.

Аромат клубники говорит о ее сладости, если запаха нет — скорее всего, ягода будет безвкусная. Ярко-зеленые хвостики — показатель того, что клубнику собрали недавно. Если хвостиков нет, лучше отказаться от покупки.

Помимо этого, смотрите на состояние клубники на дне контейнера, если покупаете ее в таком виде. Ягоды с повреждениями обычно оказываются внизу.

Ранее писали, что в Челябинской области начался сезон земляники, жители региона активно делятся щедрыми дарами леса в социальных сетях.