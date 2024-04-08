Челябинцам рассказали, как поменять лифт в жилом доме досрочно

Недостающие для покупки нового подъемника деньги можно брать у подрядчика

Поменять лифт в жилом доме сегодня можно на деньги, которые жильцы копят на капремонт. Но есть дома, где собранных денег на дорогостоящую покупку попросту не хватает. Как жильцам не остаться без лифта и установить новый подъемник, рассказали в пресс-службе челябинской мэрии.

«Если денежных средств на специальном счете управляющей компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива, жилищного кооператива не хватает, поменять лифт можно ускоренно», — говорят в мэрии.

Половину стоимости подъемника нужно оплатить из собственных накоплений на специальном счете, а вторую половину взять в беспроцентную рассрочку у подрядной организации на срок до пяти лет.

Для участия в проекте ускоренной замены лифтов владельцы специальных счетов должны заполнить заявку и направить ее на адрес электронной почты zamena@rlolift.ru. Текст заявки размещен на сайте Российского лифтового объединения (www.rlolift.ru) в разделе «Заявка — анкета для владельцев специальных счетов».

Задать вопросы по проекту «Ускоренная замена лифтового оборудования для владельцев специальных счетов» в Челябинской области можно по телефону 8-922-750-21-40.

После 15 февраля 2025 года все отработавшие свой срок службы лифты должны быть отключены.