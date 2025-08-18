Челябинцам рассказали, как наладить режим дня школьника к учебному году

Справиться с нагрузкой ребенку поможет режим дня и зарядка

С приближением начала учебного года родители начинают задумываться о том, как облегчить ребенку переход к учебному режиму.

Специалисты управления Роспотребнадзора дали рекомендации по организации режима дня для школьников после длительных летних каникул arigus.tv. Они подчеркнули важность правильного сна и его качества для здоровья детей.

Чтобы помочь детям адаптироваться к учебному процессу, необходимо приучить их ложиться и вставать в одно и то же время. Утренние зарядки помогут снять сонливость и зарядить организм бодростью и энергией на весь день.

«Ребенка обязательно нужно приучать к завтраку. Рекомендуется включать в ежедневный рацион больше свежих овощей, зелени и фруктов. Лучше отдавать предпочтение свежеприготовленной домашней пище», — отмечается в сообщении.

Кроме того, специалисты напоминают родителям о важности отдыха и прогулок на свежем воздухе. Грамотно организованный режим дня положительно скажется на самочувствии, настроении и успеваемости ребенка в школе.

Следуя этим рекомендациям, родители могут помочь своим детям легко адаптироваться к новому учебному году и обеспечить им успешное начало.

Автор: Алиса Шакирова