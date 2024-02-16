Челябинцам рассказали, как можно оформить компенсацию за оплату ЖКУ

На возмещение расходов могут рассчитывать сразу несколько категорий граждан

Южноуральцам напомнили о компенсациях расходов и субсидиях на оплату ЖКУ. Подать заявление стало возможным в электронном виде в любом офисе МФЦ, сообщили в администрации Челябинска.

Теперь эти услуги предоставляют в секторе пользовательского сопровождения многофункциональных центров. Для этого заявитель должен быть всего лишь зарегистрирован на «Госуслугах», но если учетной записи нет, помогут консультанты МФЦ. Результат оказания услуги можно будет увидеть в личном кабинете.

Компенсации рассчитываются индивидуально для каждого, исходя из коммунальных тарифов, площади жилья и нормативов потребления. Сегодня на них могут рассчитывать инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, блокадники, а также лица, пострадавшие в ходе аварий в Чернобыле и на «Маяке».

Отдельно южноуральцы смогут получить субсидию на полгода на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Право на них имеют льготники и лица, которые тратят на оплату ЖКУ больше положенного норматива. Возмещение части оплаты ЖКУ будет зависеть от дохода жильцов помещения.