Челябинцам рассказали, как избежать вербовки в интернете

Злоумышленники часто манипулируют психологическим состоянием человека

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В интернете злоумышленники пытаются вербовать южноуральцев для совершения противоправных действий. В Национальном антитеррористическом комитете рассказали, как распознать вербовщиков и не повестись на их уловки.

Чаще всего вербовщики манипулируют психологическим состоянием человека. Они тщательно изучают аккаунты в соцсетях, посты, комментарии. Легко определив слабые стороны собеседника, злоумышленник начинает вызывать доверие.

Жертвами вербовки становятся подростки и молодежь, ищущие поддержку в интернете, а также доверчивые пожилые люди. Для совершения диверсий и терактов злоумышленники нередко используют материальную заинтересованность.

1. Не доверяйте безоговорочно всей существующей информации, особенно если она поступает от незнакомых людей, тогда манипуляторам будет сложнее вам что-либо навязать.

2. Развивайте критичность мышления. Задавайте больше вопросов: критическое мышление подразумевает сомнение в любом утверждении. Помните об альтернативах.

3. Развивайте уверенность в себе, ставьте собственные цели и стремитесь к их достижению. Это позволит преодолеть направленные на вас манипуляции.

Напомним, что совершение диверсий (статья 281 УК РФ) и террористических актов (статья 205 УК РФ) наказывается лишением свободы от 10 лет до пожизненного заключения.