Чаще всего вербовщики манипулируют психологическим состоянием человека. Они тщательно изучают аккаунты в соцсетях, посты, комментарии. Легко определив слабые стороны собеседника, злоумышленник начинает вызывать доверие.
Жертвами вербовки становятся подростки и молодежь, ищущие поддержку в интернете, а также доверчивые пожилые люди. Для совершения диверсий и терактов злоумышленники нередко используют материальную заинтересованность.
Как противостоять манипуляции при вербовке?
1. Не доверяйте безоговорочно всей существующей информации, особенно если она поступает от незнакомых людей, тогда манипуляторам будет сложнее вам что-либо навязать.
2. Развивайте критичность мышления. Задавайте больше вопросов: критическое мышление подразумевает сомнение в любом утверждении. Помните об альтернативах.
3. Развивайте уверенность в себе, ставьте собственные цели и стремитесь к их достижению. Это позволит преодолеть направленные на вас манипуляции.
Напомним, что совершение диверсий (статья 281 УК РФ) и террористических актов (статья 205 УК РФ) наказывается лишением свободы от 10 лет до пожизненного заключения.