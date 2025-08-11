Челябинцам рассказали, как избежать трещин на томатах

Садоводы ежегодно пытаются противостоять этому явлению

В этом сезоне дачники вновь столкнулись с проблемой трескающихся на кустах томатов. Такие плоды выглядят не очень привлекательно и не годятся для консервации. В причинах этого явления и возможных решениях разбирался arigus.tv.

Трещины на томатах — это не болезнь, а реакция растения на окружающие условия. Главными факторами, вызывающими трещины, являются неправильный полив, высокая влажность в теплице и избыток азотных удобрений.

Избыток влаги

Если томаты растут в открытом грунте, трещины могут появиться после обильных и продолжительных дождей. Особенно если перед этим была жара и кусты недостаточно поливались. Растения начинают быстро усваивать воду, плоды наливаются, но кожица не успевает растянуться, и возникают трещины. Это также касается тепличных томатов. Например, если дачник в один прекрасный день резко увеличил полив, а затем продолжал поливать «в запас», это также может привести к трещинам.

Высокая температура и влажность

Еще одной причиной трещин становится высокая температура и повышенная влажность в теплице. Чтобы предотвратить трещины и другие проблемы, необходимо следить за состоянием растений, проводить пасынкование и регулярно проветривать теплицу, особенно в самые жаркие дни.

Недостаток питательных веществ

Трещины на плодах могут также сигнализировать о недостатке питательных веществ, таких как кальций и калий. Избыточное использование азотных удобрений приводит к активному наращиванию зеленой массы, при этом плоды остаются мелкими и водянистыми, что делает их более подверженными трещинам. Простое решение — периодически подкармливать томаты комплексными удобрениями, строго следуя инструкциям и пропорциям.

Некоторые сорта томатов, такие как крупноплодные с тонкой кожицей, например «бычье сердце», более склонны к трещинам, поэтому им следует уделять особое внимание. Если дачник совершит одну из описанных ошибок, тонкая кожица не выдержит нагрузки от быстро растущей мякоти и плод потеряет товарный вид. Более сладкие и нежные томаты розовых, желтых и малиновых сортов также трескаются быстрее других, учитывайте это при выборе семян.

Что делать с трескающимися плодами

Если вы заметили трещины, срывайте такие плоды сразу же, как только их обнаружили. Трещины являются открытыми воротами для различных грибковых инфекций, что может привести к гниению и привлечению вредителей. Это может стать причиной эпидемии в теплице.

Также важно наладить правильный полив. Томаты нужно поливать по мере высыхания почвы, но делать это регулярно. Обычно рекомендуется поливать один-два раза в неделю, обильно, но избегая переувлажнения. Если долго не было полива, лучше проводить его дважды, утром и вечером, но постепенно, чтобы плоды наливались равномерно.

Дополнительная профилактическая мера — мульчирование почвы, например сеном. Мульча удерживает влагу, защищает корневую систему от резких перепадов температуры и мешает росту сорняков. Также лучше собирать большую часть томатов зелеными, чтобы избежать трещин и снизить риск болезни, такой как фитофтора и верхушечная гниль.

Для дозревания вне куста отбираются только крепкие и здоровые плоды, которые укладываются в корзину или коробку в один-два слоя и помещаются в теплое сухое место. Солнечный свет не нужен, но рекомендуется положить несколько спелых помидоров или яблок, которые выделяют газ этилен, способствующий быстрому покраснению зеленых помидоров. Также можно накрыть коробку темной тканью из натуральных материалов, чтобы не мешать циркуляции воздуха. Регулярно проверяйте содержимое коробки, чтобы убрать созревшие томаты и удалить те, что начали портиться.

Как правильно прищипывать томаты

В начале августа у высокорослых сортов томатов рекомендуется удалять верхушку куста или точку роста. Эта процедура называется прищипыванием. Прищипывание останавливает рост растения, улучшая питание зеленой части и способствуя наливу и созреванию плодов. В противном случае все питательные вещества будут уходить на новые побеги, а качество урожая снизится.

Процедуру прищипывания лучше проводить рано утром, используя секатор, обработанный в малиновом растворе марганцовки. Удаляйте верхушку стебля на два листка выше кисти с уже завязавшимися плодами. Не стоит удалять слишком много, иначе растение ослабнет и может погибнуть. Место среза рекомендуется присыпать золой.

Автор: Алиса Шакирова