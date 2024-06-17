Челябинцам рассказали, как действовать в случае атаки беспилотника

Где укрыться и что делать

В последнее время в России растет число инцидентов с применением беспилотников. Как распознать опасность, где укрыться и что делать в случае угрозы беспилотника, мы расскажем вам в инфографике, подготовленной специалистами НИЦ мониторинга и профилактики совместно с антитеррористической комиссией Челябинской области.



Беспилотники часто используются для террористических воздушных атак, незаконных разведывательных операций и других противоправных действий.



Важно, чтобы граждане были осведомлены о том, как действовать в случае угрозы атаки беспилотным летательным аппаратом.