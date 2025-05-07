Что можно и нельзя брать с собой на шествие Бессмертного полка в Челябинске

Колющие предметы, воду и животных оставьте дома

Благодаря решению губернатора Алексея Текслера шествие Бессмертного полка пройдет в очном формате впервые с 2022 года. Для обеспечения безопасности и порядка администрация города просит челябинцев ознакомиться с перечнем запрещенных к проносу предметов. Список подходит для всех массовых мероприятий.



I. Оружие и взрывчатые вещества:

• Взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные.

• Оружие любого типа (включая оружие самообороны), боеприпасы, составные части огнестрельного оружия и спецсредства.

• Холодное оружие (ножи, колюще-режущие предметы, включая кортики), а также предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия (за исключением маникюрных ножниц и пилочек).

• Устройства и изделия (включая самодельные) для разбрасывания или распыления различных материалов и веществ (например, пневмохлопушки), способные причинить травмы, воспламенение или задымление.

II. Опасные вещества и материалы:

• Огнеопасные и пиротехнические вещества и изделия (за исключением спичек).

• Воспламеняющиеся твердые вещества, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и газы.

• Окисляющие вещества и органические перекиси.

• Токсичные химические вещества, аварийно-химически опасные вещества, химические реактивы и средства бытовой химии.

• Источники ионизирующих излучений, радиоактивные и делящиеся материалы.

• Аэрозольные баллончики и сжатые/сжиженные газы (за исключением карманных зажигалок).

III. Предметы, затрудняющие идентификацию или представляющие угрозу безопасности:

• Предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии.

• Средства маскировки, затрудняющие установление личности.

• Средства защиты тела (бронежилеты, корсеты, за исключением медицинских).

IV. Запрещенные вещества и предметы медицинского назначения:

• Наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры (включая лекарственные средства), медицинские шприцы и иглы (за исключением случаев, подтвержденных медицинскими документами).

V. Предметы, ограниченные по размеру или свойствам:

• Стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки.

• Жидкости в любых объемах (включая парфюмерию), прозрачные пластиковые контейнеры для продуктов.

• Продукты питания (яйца, кетчуп, майонез и т. д.).

• Алкогольные напитки.

• Животные (за исключением собак-проводников с необходимыми документами).

• Громоздкие предметы (сумма трех измерений более 150 см).

• Флаги и баннеры размером более 2×1,5 м (за исключением флагов до 2×1,5 м из негорючих материалов).

• Древки для флагов или плакатов (за исключением гибких пластмассовых или двойных длиной до 1 м).

• Сыпучие вещества (за исключением разрешенных лекарственных препаратов).

VI. Запрещенные материалы и предметы, связанные с пропагандой или нарушением общественного порядка:

• Материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, содержащие нацистскую атрибутику или символику экстремистских организаций.

• Рекламные материалы, печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания, противоречащая общественному порядку и/или морали (за исключением религиозных книг для личного пользования).

VII. Прочие запрещенные предметы:

• Технические средства, способные помешать проведению охранных мероприятий.

• Беспилотные летательные аппараты и беспилотные аппараты, перемещающиеся по земле, воде и под водой, воздушные змеи.

• Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки (за исключением оборудования аккредитованных представителей СМИ).

• Другие вещества и предметы, представляющие опасность, а также запрещенные к обороту на территории Российской Федерации.