Благодаря решению губернатора Алексея Текслера шествие Бессмертного полка пройдет в очном формате впервые с 2022 года. Для обеспечения безопасности и порядка администрация города просит челябинцев ознакомиться с перечнем запрещенных к проносу предметов. Список подходит для всех массовых мероприятий.
I. Оружие и взрывчатые вещества:
• Взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные.
• Оружие любого типа (включая оружие самообороны), боеприпасы, составные части огнестрельного оружия и спецсредства.
• Холодное оружие (ножи, колюще-режущие предметы, включая кортики), а также предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия (за исключением маникюрных ножниц и пилочек).
• Устройства и изделия (включая самодельные) для разбрасывания или распыления различных материалов и веществ (например, пневмохлопушки), способные причинить травмы, воспламенение или задымление.
II. Опасные вещества и материалы:
• Огнеопасные и пиротехнические вещества и изделия (за исключением спичек).
• Воспламеняющиеся твердые вещества, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и газы.
• Окисляющие вещества и органические перекиси.
• Токсичные химические вещества, аварийно-химически опасные вещества, химические реактивы и средства бытовой химии.
• Источники ионизирующих излучений, радиоактивные и делящиеся материалы.
• Аэрозольные баллончики и сжатые/сжиженные газы (за исключением карманных зажигалок).
III. Предметы, затрудняющие идентификацию или представляющие угрозу безопасности:
• Предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии.
• Средства маскировки, затрудняющие установление личности.
• Средства защиты тела (бронежилеты, корсеты, за исключением медицинских).
IV. Запрещенные вещества и предметы медицинского назначения:
• Наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры (включая лекарственные средства), медицинские шприцы и иглы (за исключением случаев, подтвержденных медицинскими документами).
V. Предметы, ограниченные по размеру или свойствам:
• Стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки.
• Жидкости в любых объемах (включая парфюмерию), прозрачные пластиковые контейнеры для продуктов.
• Продукты питания (яйца, кетчуп, майонез и т. д.).
• Алкогольные напитки.
• Животные (за исключением собак-проводников с необходимыми документами).
• Громоздкие предметы (сумма трех измерений более 150 см).
• Флаги и баннеры размером более 2×1,5 м (за исключением флагов до 2×1,5 м из негорючих материалов).
• Древки для флагов или плакатов (за исключением гибких пластмассовых или двойных длиной до 1 м).
• Сыпучие вещества (за исключением разрешенных лекарственных препаратов).
VI. Запрещенные материалы и предметы, связанные с пропагандой или нарушением общественного порядка:
• Материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, содержащие нацистскую атрибутику или символику экстремистских организаций.
• Рекламные материалы, печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания, противоречащая общественному порядку и/или морали (за исключением религиозных книг для личного пользования).
VII. Прочие запрещенные предметы:
• Технические средства, способные помешать проведению охранных мероприятий.
• Беспилотные летательные аппараты и беспилотные аппараты, перемещающиеся по земле, воде и под водой, воздушные змеи.
• Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки (за исключением оборудования аккредитованных представителей СМИ).
• Другие вещества и предметы, представляющие опасность, а также запрещенные к обороту на территории Российской Федерации.