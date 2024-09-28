Челябинцам рассказали, что делать в случае укуса животного с бешенством

Если не принять меры вовремя, человек умирает

28 сентября во всем мире отмечается День борьбы с бешенством. Бешенство — это вирусное заболевание, которое передается при укусе зараженным животным и приводит к летальному исходу, если не принять необходимые меры. В Минздраве Челябинской области рассказали о заболевании и о том, как действовать в случае укуса.

«Чаще всего источником заражения для людей являются млекопитающие — собаки, кошки, белки и другие грызуны. Вирус всегда поражает нервную систему и приводит к летальному исходу»,— рассказала Анастасия Дудкина, врач травматолог-ортопед Детского городского ортопедо-травматологического отделения ГКБ № 2.

Распознать заражение бешенством не всегда возможно сразу. В большинстве случаев в месте укуса небольшой отек и зуд появляются только на седьмой день, а то и позже. Человек начинает испытывать постоянное чувство страха и тревоги. Затем наступает вторая стадия заражения — возбуждение. Человек начинает бояться света, звуков, у него появляются приступы ярости, а также судороги. Такое состояние может длиться до трех дней. Затем наступает паралитическая стадия, когда человек успокаивается и спустя некоторое время умирает.

В Минздраве рекомендуют сразу же после укуса интенсивно промыть рану с мылом проточной водой, обработать йодом или спиртосодержащими растворами, наложить сухую повязку и сразу же обратиться к врачу.