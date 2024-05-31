Челябинцам рассказали, что делать с упавшими на землю стрижами

Пытаясь помочь, люди по незнанию калечат птиц

В летний период многие челябинцы сталкиваются с лежащими в траве птенцами, в особенности — стрижами. Многие пытаются помочь беспомощным птицам, берут их на руки, пытаются подкинуть в воздух. В региональном Минэко рассказали, что делать, если вы нашли птицу на земле. Бонусом — почему птенцов стрижей не стоит выкармливать самостоятельно.

В первую очередь стрижа нужно осмотреть, особенно крылья. Если видимых повреждений нет, то можно попробовать слегка подкинуть птицу над травой. Так растения немного смягчат удар, если стриж не полетит. Но самостоятельно с земли птица оторваться тоже не сможет, потому что у стрижей крылья длиннее лап.

Если птица не улетит, ее можно аккуратно усадить в коробку и поднять повыше — закрепить у окна или балкона, поставить на кирпичный забор. Когда птица наберется сил, она взлетит. Но вот в траве ей могут угрожать дикие собаки и кошки.

Выпускать стрижей, попавших в ваши руки, лучше всего ближе к вечеру в парке, сквере или стадионе. Высоко подкидывать птенцов (и тем более выпускать с высоты балкона или крыши) нельзя — так они просто разобьются. Если малыш готов, он сам улетит. Или спланирует на землю и останется набираться сил.

Если вы заметите у стрижа травмы, то его следует показать специалисту-орнитологу. Но забирать и пытаться выкармливать птенцов стрижей не нужно. Дело в том, что их кишечный тракт предназначен только для насекомых, а неправильное питание может разрушить печень и испортить оперение. Даже кратковременное неправильное питание приводит к выпадению маховых перьев или повреждению их стержней.