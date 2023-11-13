Челябинцам рассказали, что делать при изменении стоимости тура

Цена путешествия зависит от нескольких факторов

Новогодние праздники не за горами, и часть жителей Челябинской области уже планирует поездки и даже приобретает туры. Однако не всегда все проходит гладко: бывает так, что человек подобрал себе тур по одной цене, а в процессе оформления документов его стоимость заметно возрастает. Эксперты Роскачества рассказали, почему так происходит и что делать покупателю.

По словам директора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Игоря Позднякова, стоимость тура и билета зависят от нескольких факторов: спроса, сезона, дня и времени вылета и многого другого. Авиаперевозчики называют это динамическим ценообразованием и говорят, что оно помогает снижать средние цены на билеты в течение года. Поэтому, например, если потребитель присмотрел себе тур сегодня по одной цене, а оформлять его отправился в турфирму завтра или даже в тот же день, но позже, то цена может быть другой.

«Формально можно говорить о предоставлении недостоверной информации об общей цене туристского продукта. Но туроператор может сослаться на технический сбой, динамическое ценообразование, дополнительные сборы, стоимость которых возросла за время оформления. Поэтому привлечь туроператора или авиаперевозчика к ответственности проблематично»,— рассказал эксперт.

Покупатель вправе потребовать заключить договор на приобретение тура по изначально указанной цене, сославшись на статьи 426 и 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. Добросовестные туроператоры могут согласиться, другие же будут настаивать на новой цене или вообще могут отказать в продаже тура.

Потребитель может направить жалобу в письменном виде и с приложением подтверждения того, что изначальная цена отличается от конечной. Это могут быть скриншоты или даже слова свидетелей.