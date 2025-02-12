Челябинцам хотели продать не проверенные на антибиотики молоко и ряженку

Нарушение выявил Россельхознадзор



Известному производителю молочной продукции из Челябинской области надзорное ведомство объявило предостережение. Мера связана с неполным набором исследований, на основании которых предприятие оформило декларацию соответствия молочной продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иными словами, производитель не предоставил документы, подтверждающие проверку молока и ряженки на антибиотики: левомицетин, тетрациклиновую группу, стрептомицин, пенициллин. А молоко с превышенным уровнем этих веществ может нанести вред здоровью человека. Предприятие же указало только результаты микробиологических исследований, отсутствие микотоксинов и токсичных элементов.

Таким образом, безопасность молока и ряженки производитель подтвердить не смог. И Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора признало недействительными декларации соответствия молочной продукции техническим регламентам Таможенного союза.

Напомним, буквально на днях специалисты ведомства выявили в продаже непроверенную колбасу. Местный производитель поставлял на полки магазинов колбасу, не прошедшую обязательную проверку на кишечную палочку, плесень и антибиотики. Так же проверки прошли в торговой сети магазинов, там обнаружили массу нарушений.