Челябинцам простят пени по долгам за отопление и горячую воду

Для этого собственникам жилья нужно погасить задолженность до 30 сентября 2021 года

Жителям Челябинска, накопившим долги за отопление и горячее водоснабжение, простят пени, если они погасят задолженность до 30 сентября 2021 года. Акцию «Пени под амнистию» запустило АО «УСТЭК-Челябинск», сообщили в организации.

По данным на 1 августа 2021 года, 24% челябинцев еще не погасили долги за отопительный сезон 2020—2021 и задолженность составляет 1,7 миллиарда рублей.

«Теперь у этих потребителей есть возможность сэкономить семейный бюджет и избавиться от пени за предыдущие периоды. В акции, которая проходит с 1 августа по 30 сентября 2021 года включительно, могут принять участие все клиенты АО „УСТЭК-Челябинск“»,— отмечают в пресс-службе компании.

Однако акция не распространяется на случаи, когда пени уже подтверждены судебными постановлениями и взыскиваются в порядке исполнительного производства.

Напомним, в Челябинске идет подготовка к новому отопительному сезону. По данным на понедельник, 9 августа, паспорта готовности получили 111 объектов — это жилые дома и теплоснабжающие организации. Всего до 15 сентября такие паспорта должны получить свыше 6600 объектов.