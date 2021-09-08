Челябинцам представят фандомат для сбора использованной тары

В День города жителям расскажут, как пользоваться новым автоматом для вторсырья

11 сентября, в День города, жителям Челябинска представят фандомат для сбора использованной пластиковой, алюминиевой и стеклянной тары с целью ее последующей переработки. Промоутеры расскажут горожанам о том, как устроен фандомат, а челябинцы смогут внести свой вклад в спасение планеты от мусора, сдав первые бутылки, сообщили сегодня, 8 сентября, в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Демонстрация первого тестового фандомата состоится в 12:00 на пешеходной части Кировки на площадке в районе Макдоналдса. Горожане узнают о том, как он устроен и как его использование поможет улучшить экологию в Челябинской области, и, конечно же, сдадут пустые бутылки. Кроме того, будет организована развлекательная программа с памятными экопризами.

«В перспективе в областном центре появится целая сеть фандоматов, которая поможет сократить количество мусора, поступающего на захоронение на полигон твердых бытовых отходов, и улучшить показатель раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Таким образом удастся выполнить задачи нацпроекта „Экология“, в рамках которой и реализуется программа по установке фандоматов. Напомним, основной задачей нацпроекта является 60% сортировки твердых коммунальных отходов к 2024 году и 100% — к 2030-му. Показатель ТКО, направленных на вторичную переработку, должен будет достичь не менее 60%», — уточнили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Все средства, вырученные на празднике от сдачи использованной тары, направят в один из благотворительных детских фондов Челябинской области.

Первые фандоматы начнут появляться на городских улицах в 2022 году.