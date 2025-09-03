Челябинцам представят «атомную» транспортную карту 4 сентября

Дизайн выбрали общественным голосованием

Уже завтра, 4 сентября, в Челябинске состоится презентация новой транспортной карты в уникальном «атомном» дизайне. Это событие приурочено к Десятилетию науки и технологий. «Служба организации движения» разработала специальную брендированную карту. Этот вариант оформления получил 63,8% голосов в общественном голосовании.

Горожане смогут впервые увидеть карту в креативном пространстве «Атом» в Государственном историческом музее Южного Урала. На карте изображен памятник Игорю Курчатову, который стал одним из ключевых фигур в атомной науке.

Гости смогут не только увидеть саму карту, но и погрузиться в особую научно-историческую атмосферу. В программе запланирована лекция кандидата исторических наук Николая Антипина на тему «Игорь Васильевич Курчатов и атомный проект».

На презентации (0+) любой желающий сможет приобрести «атомную» транспортную карту из лимитированного тиража.

Напомним, в этом году атомная промышленность отмечает 80-летие. ИА «Первое областное» подготовило серию познавательных материалов по проекту «Атом: история траектории».