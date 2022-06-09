Челябинцам представили проект благоустройства сквера в Металлургическом районе

Горожанам предлагают оценить тематику зон и удобство троп

В Челябинске в 2023 году благоустроят сквер на пересечении улиц Пети Калмыкова и Черкасской. Мэрия города призывает горожан высказать свое мнение относительно пешеходных путей, общественного туалета и зоны для отдыха.

Проект нового общественного пространства презентовали жителям Металлургического района. Пока разрабатывается проект нового пространства, челябинцам предлагают принять участие в опросе и высказать свое мнение относительно удобства расположения объектов.

Так, центр сквера займет пергола с качелями. Она будет использоваться для проведения мероприятий и организации встреч. Отельная зона отведена для тихого отдыха, здесь разместят шахматный стол. Проектировщики предусмотрели площадку для размещения фуд-трака у событийной площадки, а также поляну, где можно отдыхать, устраивать пикники, играть с собаками или в бадминтон.

Сквер будет представлять собой транзитное пространство с сетью троп. Вдоль пешеходных зон высадят яблони и многолетние кустарники. Появится в сквере и общественный туалет.

По специальной форме, опубликованной на сайте администрации города, челябинцы могут проголосовать за уместность и удобство тех или иных зон и объектов. Опрос продлится до 13 июня 2022 года.