Челябинцам предложили варианты развлечения в пробках

Время в дорожных заторах можно потратить с пользой

Челябинский портал об отдыхе и досуге «Челгид» подготовил для жителей областного центра список занятий, которые помогут скоротать время в пробках по дороге на работу или обратно. Спойлер: скроллинга ленты в соцсетях там нет.

Застрявшим в заторе водителям рекомендуют посвятить внезапно образовавшийся досуг, например, прослушиванию музыки, подкастов или аудиокниг. То же самое могут сделать и пассажиры общественного транспорта. Тем более что благодаря смартфону это не проблема.

Сидение в тесном транспорте не способствует физической активности, однако при желании придумать себе разминку можно даже там. Сделать пару упражнений для расслабления глаз, размять суставы и позвоночник (особенно шею) — милое дело!

За последние дни в отдельный юмористический жанр выделились комментарии челябинцев в «2ГИС» по поводу пробок. Местами это правда очень смешно. А главное — шутки людей, оказавшихся в такой же ситуации, что и ты, очень помогают уменьшить стресс.

Если с вами в транспорте находится уставший ребенок, предложите ему вместе придумать сказку и сыграйте вместе в игру. К примеру, кто увидит больше желтых машин.

Для компании из нескольких человек подойдут игры в города, слова. Можно также по очереди придумывать названия несуществующих животных. А если вы едете со своей второй половинкой, то это прекрасная возможность ответить на известные «30 вопросов, чтобы влюбиться». Просто вбейте их в интернете и начинайте отвечать по очереди. Это поможет вам не только сблизиться, но и посмотреть друг на друга с иной стороны.