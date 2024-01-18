Челябинцам предложили пять альтернатив крещенским купаниям Рассказываем, как поберечь здоровье и найти менее экстремальное занятие



Священнослужители отмечают, что купание в проруби вовсе не является обязательным атрибутом празднования Крещения. Поэтому власти и церковь призывают людей лишний раз не идти на необдуманный риск, а если и окунаться в прорубь, то только там, где дежурят медики и спасатели. Кроме того, есть несколько альтернатив купаниям, куда менее экстремальных, но не менее интересных.



Традиционно на Руси период после Рождества и перед праздником Крещения назывался Святками. Поддержать давнюю традицию можно в арт-оранжерее «ЛюбаПетя». Вам могут погадать и сделать предсказания с картами Таро, нумерологией и другими ритуалами. Вход свободный с 18 по 24 января.



Также вечер накануне Крещения можно провести с лекцией в старинном особняке. В Доме Покровского проходит цикл искусствоведа Марьи Аникиной, посвященный русской иконописи. Тема новой встречи — «Богородичные иконы».



Провести крещенский вечер можно в ДК «Бригантина». Здесь каждый год устраивают праздничные мероприятия с хороводами, песнями, плясками и угощением. В этом году гости поговорят об истории праздника, его традициях и обрядах.



Кроме того, челябинцы могут посетить выставку «Тебе, Небесному Царю» из собрания Музеев Московского Кремля. Там есть редкие экспонаты, которые раньше нигде не выставлялись. На экспозиции представлены иконы, драгоценная посуда, красивейшие ювелирные украшения и другие предметы — всего 175 экспонатов, созданных мастерами конца XIV — начала XX века. Экспозиция продлится до 21 января.



Однако самый востребованный вариант — это сходить в бассейн, посетить термальные источники или сауну. В Крещение необязательно надо ехать на озеро, чтобы ощутить разницу температур. Это получится сделать в этих местах, без риска для здоровья. Но если вы решили окунаться в прорубь, то это нужно делать только там, где дежурят медики и спасатели.



Напомним, что все официально открытые купели будут законсервированы уже к вечеру 19 января. В Челябинске вместо шести на это Крещение откроют пять крещенских купелей. Их полный список мы привели

19 января 2024 года православные отметят праздник Крещение Господне. Многие южноуральцы в этот день идут окунаться в ледяную прорубь. Какую альтернативу можно найти экстремальным купаниям, рассказали в «Челгиде».Священнослужители отмечают, что купание в проруби вовсе не является обязательным атрибутом празднования Крещения. Поэтому власти и церковь призывают людей лишний раз не идти на необдуманный риск, а если и окунаться в прорубь, то только там, где дежурят медики и спасатели. Кроме того, есть несколько альтернатив купаниям, куда менее экстремальных, но не менее интересных.Традиционно на Руси период после Рождества и перед праздником Крещения назывался Святками. Поддержать давнюю традицию можно в арт-оранжерее «ЛюбаПетя». Вам могут погадать и сделать предсказания с картами Таро, нумерологией и другими ритуалами. Вход свободный с 18 по 24 января.Также вечер накануне Крещения можно провести с лекцией в старинном особняке. В Доме Покровского проходит цикл искусствоведа Марьи Аникиной, посвященный русской иконописи. Тема новой встречи — «Богородичные иконы».Провести крещенский вечер можно в ДК «Бригантина». Здесь каждый год устраивают праздничные мероприятия с хороводами, песнями, плясками и угощением. В этом году гости поговорят об истории праздника, его традициях и обрядах.Кроме того, челябинцы могут посетить выставку «Тебе, Небесному Царю» из собрания Музеев Московского Кремля. Там есть редкие экспонаты, которые раньше нигде не выставлялись. На экспозиции представлены иконы, драгоценная посуда, красивейшие ювелирные украшения и другие предметы — всего 175 экспонатов, созданных мастерами конца XIV — начала XX века. Экспозиция продлится до 21 января.Однако самый востребованный вариант — это сходить в бассейн, посетить термальные источники или сауну. В Крещение необязательно надо ехать на озеро, чтобы ощутить разницу температур. Это получится сделать в этих местах, без риска для здоровья. Но если вы решили окунаться в прорубь, то это нужно делать только там, где дежурят медики и спасатели.Напомним, что все официально открытые купели будут законсервированы уже к вечеру 19 января. В Челябинске вместо шести на это Крещение откроют пять крещенских купелей. Их полный список мы привели в отдельном материале . По области оборудовали 62 иордани , хотя в прошлом году их было больше 70. Ранее спасатели Челябинской области напомнили о безопасности во время крещенских купаний

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