Челябинцам предложили оценить эффективность работы властей

В опросе, который продлится до конца 2021 года, может принять участие любой желающий

В Челябинске проходит интернет-опрос жителей об эффективности работы органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений региона. Принять участие в голосовании может любой желающий.

Опрос размещен на портале госуслуг и доступен на сайте. Результаты обработают и разместят на официальных сайтах всех районов и городов Челябинской области.

«Участие жителей области в опросе позволит максимально объективно оценить качество работы руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций, которые оказывают услуги населению городских округов и муниципальных районов Челябинской области. Это послужит дополнительным ресурсом для повышения качества и результативности местного управления», — говорится в сообщении мэрии Челябинска.

Принять участие в опросе желающие могут до 31 декабря 2021 года.