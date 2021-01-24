Челябинцам предлагают выбрать название для будущей набережной Смолино

Всего представлено пять вариантов

В декабре прошлого года жителям Челябинска представили проект преображения набережной озера Смолино. Теперь горожанам предлагают выбрать лучшее название для нового проекта. В соответствующей группе в социальной сети «ВКонтакте» устроили голосование, посредством которого предлагают выбрать один из пяти вариантов.

Идеи для названия будущей набережной предлагали сами челябинцы, затем из всех вариантов были отобраны самые интересные, среди которых — «Смолинка», «Перемена», «Смолинский Арбат», «Набережная металлургов» и «Трубная набережная».

«Мы отобрали несколько вариантов, которые показались нам наиболее интересными, и теперь предлагаем вам проголосовать за понравившийся. Возможно, в скором времени жители действительно начнут называть набережную по-новому? Итоги голосования подведем 1 февраля. Автор, чье название наберет большее количество голосов, получит приз!»— говорится в группе.

Многие комментаторы выразили недовольство предложенными вариантами и отметили, что ни одно из них не походит для названия набережной. Однако некоторые написали, что «Смолинка» — интересное название, и на данный момент именно этот вариант лидирует в голосовании.

Принять участие в опросе можно по ссылке.