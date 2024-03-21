Челябинцам предлагают стать активными участниками преобразований в городской среде

Пробовать новые форматы взаимодействия с обществом будут на форуме «Челябинск 2024»

Челябинцы обсудят с представителями власти проекты по благоустройству города. Участниками общественного форума «Челябинск 2024» 3 апреля могут стать все желающие, говорят в оргкомитете.

Всего запланировано девять образовательных семинаров. Их проведут эксперты по городской среде, урбанистике, территориальному самоуправлению. Они расскажут о том, как в других регионах России власть, общество и бизнес объединяются и создают проекты по благоустройству, развивают социальное предпринимательство, внедряют молодежные инициативы и развивают территориальное общественное самоуправление.

«Молодые люди — это будущее мегаполиса. Важно создать условия, которые позволят молодежи, проживающей в Челябинске, активно участвовать в процессе принятия решений, направленных на развитие городской среды» — отмечает руководитель форума Алексей Горячев.

Главная цель форума — наладить коммуникацию и найти новые форматы взаимодействия между жителями города и органами власти. Все это будет способствовать развитию городского диалога и вовлечению жителей в местное и общественное самоуправление.

Одной из главных тем для обсуждения на форуме станет предстоящая реформа местного самоуправления: осенью в южноуральской столице будут упразднены семь районных Собраний депутатов, вернутся прямые выборы депутатов Гордумы. На пленарной дискуссии запланировано участие главы Челябинска Натальи Котовой.

Регистрация на событие уже открыта на сайте городскойфорум74.рф.