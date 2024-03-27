Челябинцам предлагают поучаствовать в конкурсе патриотических песен

Победители споют на концерте с российскими звездами

Движение «Бессмертный полк России» анонсировало новый проект «Мы этой памяти верны», призванный напомнить россиянам о героическом прошлом нашей страны. О старте акции сообщили в пресс-службе «Бессмертного полка».

В рамках проекта будет запущен творческий конкурс, посвященный подвигу солдат Красной армии в битве за Ржев. По итогам выступлений лучшие исполнители примут участие в концерте-реквиеме «Мы этой памяти верны», приуроченном ко Дню памяти и скорби на Ржевском мемориале Советскому Солдату.

Все подробности — на портале организатора проекта.