Челябинцам предлагают отказаться от бумажных квитанций за газ

Абоненты «НОВАТЭКа» могут выиграть сертификат на оплату поставки ресурса

Акция «НОВАТЭК-Челябинск» по отказу от бумажной квитанции за газ продолжается. Успеть принять участие в ней нужно до 30 июня 2022 года. Ее итоги компания подведет в начале июля и определит абонентов, которые получат призы — сертификаты на оплату газа номиналом 1000 рублей, сообщают организаторы.

Отказаться от бумажной квитанции можно любым удобным способом:

— в мобильном приложении: в разделе «Счета и платежи» во вкладке «Способ доставки квитанций»;

— в личном кабинете: в разделе «Настройки» во вкладке «Доставка квитанций»;

— позвонить в контакт-центр по телефону 8-800-700-80-74;

— написать на электронную почту 88007008074@novatek74.ru;

— в ближайшем офисе абонентской службы «НОВАТЭК-Челябинск».

Без малого 200 тысяч человек уже оценили преимущества электронной квитанции, это около 20% от всех абонентов. Потребителям нравится, что электронная версия всегда оперативно появляется на удобном для пользования устройстве (телефоне, компьютере), надежно хранится в архиве, не требует участия посредника для доставки.