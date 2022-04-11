Челябинцам предлагают оставить пожелания по благоустройству новых скверов

В городе преобразят еще пять новых пространств

Жители Челябинска могут оставить свои пожелания по благоустройству пяти новых общественных пространств, которые появятся в городе в нынешнем году. Для этого горожанам предлагают заполнить анкеты, сообщили в управлении архитектуры Челябинска.

Опросы касаются пяти скверов и прогулочных зон, которые планируют обустроить в 2022 году. В Металлургическом районе новые общественные пространства появятся напротив Михеевского рынка и на перекрестке улиц Черкасской и Пети Калмыкова, в Тракторозаводском — на пересечении улиц Южноуральской и Комарова. Также планируют обустроить две пешеходные зоны: по проспекту Победы от Молодогвардейцев до Солнечной и на Братьев Кашириных от Молодогвардейцев до 40-летия Победы.

Архитекторы хотят узнать, как челябинцы используют данные территории и что хотят на них видеть. Это поможет при проектировании. Анкетирование продлится до 15 апреля 2022 года.