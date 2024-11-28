Челябинцам предлагают написать Всероссийский диктант на английском языке

Проверить свои знания могут все желающие 4 декабря

Челябинская область присоединится к всероссийской акции — 4 декабря по всей стране все желающие могут проверить свои знания и грамотность в написании диктанта на английском языке. На Южном Урале сделать это можно будет в Публичной библиотеке. Диктант, состоящий из 300—400 слов, будет длиться около 30 минут, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.

Проверка знаний организована в более чем 500 организациях высшего, среднего профессионального и общего образования. Главные цели диктанта — мотивация студентов к изучению иностранных языков, повышение грамотности и уровня владения нормами английского языка. В 2023 году к акции присоединилось более 35 тысяч участников из 68 регионов России.

Результаты станут известны после 9 января, их опубликуют на сайте Казанского университета и на официальных сайтах организаций — площадок проекта. Победители и призеры получат электронные дипломы, а все остальные — электронные сертификаты об участии.

Всероссийский диктант по английскому языку состоится 4 декабря в 12:00 в главном корпусе Челябинской областной универсальной научной библиотеки (ул. Ленина, 60), а также в Центре межкультурных коммуникаций ЧОУНБ (ул. Цвиллинга, 61). Требуется предварительная запись через сообщения группы Центра межкультурных коммуникаций.