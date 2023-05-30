Челябинцам предлагают ипотеку на выгодных условиях

Первоначальный взнос на покупку жилья в ипотеку в ближайшее время может вырасти. Изменения анонсировал Центральный банк России

Уже с первого июня 2023 года сумма вырастет с 15 до 20 процентов от общей стоимости квартиры. А с первого января 2024 года — до 30 процентов. Эксперты рекомендуют не затягивать с приобретением жилья.

Челябинцы Григорий и Любовь Щербинины несколько лет думали о покупке новой квартиры. Новости о повышении первоначального взноса подтолкнули семейную пару к активным действиям. Подходящий вариант удалось найти быстро: в доме «Пятый элемент» с видом на реку и с парком напротив, в самом центре города с удобной транспортной развязкой. Также поблизости расположены спортивные и культурные объекты, торговые центры и школы. Набережная — новый центр притяжения, где встречаются комфорт городской жизни и гармония природы. Для спокойной прогулки или динамичной пробежки у воды достаточно просто выйти из дома. А на просторной придомовой территории будет интересно людям всех возрастов: активные игры для детей, занятия спортом или спокойный отдых с книгой для взрослых.

Итак, для Григория и Любови Щербининых вопрос с выбором дома уже решен, и теперь семейная пара размышляет уже о том, какая квартира им подойдет. Выбор предлагается широкий.

Оформить сделку и перешагнуть целый ряд бюрократических порогов паре уже помогают грамотные специалисты «Пятого элемента». Подбирают наиболее комфортную ипотечную программу.

Стоит отметить, для клиентов «Пятого элемента» сделка оформляется полностью бесплатно в офисе продаж.







