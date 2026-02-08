Сегодня, 8 февраля, столбики термометров в Челябинской области покажут минус 1—10 градусов. Ветер ожидается умеренный, местами пройдет небольшой снег. Об этом рассказали в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске воздух прогреется до −6 градусов. Облачно, слабый снег. Ветер южный, до 4 метров в секунду.
В Магнитогорске сегодня −10. Вечером возможен снегопад. Умеренный южный ветер.
В Миассе воздух прогреется до −5 градусов. Хмуро, но без осадков.
В Златоусте потеплеет до −3 градусов. Обойдется без снега. Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.
В Снежинске — пасмурно и около −4 градусов.
В Троицке синоптики обещают около −8 и бесснежную погоду.