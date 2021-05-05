Инструкция: как челябинцам получить перерасчет платы за коммунальные услуги

На длинные майские выходные многие уедут в сады или отпуска

Многие жители Челябинской области на длинные майские выходные уедут в отпуска, на базы отдыха или свои дачные участки. В это время квартира будет пустовать, а значит, есть возможность сэкономить на оплате коммунальных услуг и обратиться за перерасчетом.

Претендовать на перерасчет коммунальных услуг владельцы квартир могут в двух случаях: при некачественной подаче ресурсов и при длительном отсутствии хозяев дома. Если вас не будет дома более 5 полных дней подряд, не считая дней отъезда и возвращения, вы можете запросить перерасчет платы за коммунальные услуги за этот период.

Правда, для этого в вашей квартире должны быть установлены индивидуальные счетчики учета ресурсов. При этом не важно, уезжали вы в сад, в другой город или даже в другую страну. Главное, что вас не было дома. При оформлении перерасчета нужно будет предоставить подтверждающие этот факт документы. Запастись этими документами придется заранее.

Если болели или лечились в санатории, предоставляется справка о пребывании в больнице, копия санаторной путевки, заверенная по месту отдыха. Пригодятся копии счетов (с указанием вашей фамилии) из гостиницы, копии или оригиналы авиа- или железнодорожных билетов. Если вы находитесь весь период на даче, подойдет справка из садового товарищества.





Коммунальные услуги — это услуги по подаче потребителям коммунальных ресурсов (газ, отопление, вода, электричество), а также отведение сточных вод и обращение с ТКО. Также к коммунальным услугам относятся эти же ресурсы, потребляемые для общедомовых нужд. Остальные графы в платежках — телефон, телевидение, консьерж, содержание и ремонт дома, видеонаблюдение, домофон коммунальными услугами не считаются.

Пересчитать могут только плату за водоснабжение, вывоз мусора и водоотведение. Электроснабжение, газоснабжение и отопление не пересчитывают. Также нельзя получить перерасчет за любые коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды.

Если вы временно отсутствовали, то получить перерасчет можно, обратившись в ресурсоснабжающую организацию (в случае наличия прямого договора) либо в управляющую компанию или ТСЖ. Определить, с кем заключен договор, легко: достаточно посмотреть, от кого вам приходят квитанции — от управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.

Кроме заявления необходимо также предоставить документы, подтверждающие факт отсутствия: билеты, путевки, нулевые показания электросчетчиков за период вашего отсутствия в квартире.





Сотрудники расчетного центра должны в течение пяти дней после подачи заявления рассчитать новую величину платежа и учесть ее в счете на оплату в следующем месяце.

Иногда бывает, что УК или поставщик ресурсов отказывают в перерасчете, особенно если вы не временно отсутствуете, а вообще не проживаете. Часто в обосновании отказа ссылаются именно на слова «при временном отсутствии». Но в последнее время суды стали трактовать постоянное непроживание как аналогичное временному отсутствию. Так что если вы всё же получили отказ, вы имеете право обжаловать его в суде.

Напомним, что оплатить элетроэнергию без комиссии можно следующими способами: в личном кабинете ООО «Уралэнергосбыт»; в отделениях, с помощью терминалов и банкоматов ПАО «Сбербанк», а также через интернет-банк и мобильное приложение «СберБанк Онлайн». С 1 мая 2021 года при оплате электрической энергии через другие банки и сервисы, в том числе систему «Город», с суммы платежа может взиматься комиссия. Решение о размере комиссии принимает банк.