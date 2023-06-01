Челябинцам ответили на массовые жалобы о коричневой питьевой воде

На магистральных водоводах произошло две аварии

В социальных сетях горожане вновь стали делиться фотографиями, на которых запечатлена водопроводная вода коричневого цвета. В администрации Челябинска сообщили, что на очистных сооружениях продолжаются работы по строительству станции обеззараживания. В этот раз цвет воды изменился сильнее из-за двух аварий на магистральных водоводах, передает ИА «Первое областное».

Жалобы посыпались из разных мест Челябинска. Желтую и коричневую воду запечатлели жители Тракторозаводского, Центрального и Советского районов.

«В ходе проведения технологических переключений главных водоводов, связанных со строительством станции УФ-обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска, произошли две аварии на магистральных водоводах. Это привело к изменению цветности воды выше ожидаемых пределов», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Также власти города уверяют, что концентрации показателей качества питьевой воды не превышались. Бригады уже устранили аварии, вода поступает в дома штатно, но для восстановления нормального цвета потребуется время. Потерпеть коричневую воду придется в течение этих суток. В администрации принесли горожанам извинения и попросили с пониманием отнестись к этой ситуации.

О помутнении водопроводной воды предупреждали в начале этой недели. Переключение подающих водоводов планировали сделать с 31 мая по 2 июня, чтобы продолжить возведение станции ультрафиолетового обеззараживания воды на городских очистных сооружениях. Такая проблема возникала и ранее, но тогда мэрия ограничивалась лишь объяснениями, что вода соответствует норме.