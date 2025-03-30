Челябинцам окажут бесплатную юридическую помощь

На вопросы горожан ответят нотариусы, адвокаты, сотрудники Минсоца и других ведомств

В понедельник, 31 марта, в Челябинске в третий раз пройдет День бесплатной юридической помощи. Полицейские, омбудсмены, нотариусы и другие представители госорганов проконсультируют горожан по различным вопросам, сообщили в пресс-службе регионального Штаба общественной поддержки «Единой России».

Челябинцы смогут получить консультации и ответы на вопросы об алиментах, исполнительных производствах, жилищных правах и обязанностях, оформлении пособий и пенсий и многом другом. На площадке соберутся полицейские, приставы, омбудсмены, сотрудники управления Росреестра и Госжилинспекции, юристы.

Для получения консультации желательно иметь копии документов, относящихся к проблеме.

Прием пройдет на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России».