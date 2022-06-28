Челябинцам объяснили, законно ли брать плату за рыбалку на озерах

Эксперты рассказали, на каких водоемах любители могут рыбачить

В Челябинской области рыбаки нередко жалуются на плату, которую с них берут за ловлю рыбы на озерах региона. Эксперты объяснили, что это незаконно. Директор Южно-Уральской ассоциации рыболовов и рыбоводов Игорь Лопатин рассказал, что плату с любителей рыбалки предприниматели могут просить только за установленные на участке туалеты, столы или другую инфраструктуру.

«В Челябинской области около 200 водных объектов, где любительская рыбалка запрещена (там выращивают промышленную рыбу. — Прим. ред.). Плату с рыбаков взимают или незаконно, или за рекреацию: туалеты, парковки, оказание услуг. Не за организацию спортивно-любительского рыболовства, а за услуги для рыбака. Действующим законодательством рыбак-любитель имеет право ловить рыбу свободно, бесплатно», — прокомментировал Игорь Лопатин.

Также он добавил, что Челябинская область уникальна своими озерами и у нее есть потенциал развивать и увеличивать объемы выращивания рыбы для продажи. В сложившихся для страны обстоятельствах необходимо обеспечивать жителей продуктами питания.

Эксперты также озвучили и проблемы, с которыми пришлось столкнуться. Так, в 2021 году в регионе зафиксировали небольшое снижение по общему вылову рыбы по сравнению с 2020 годом.

По словам начальника отдела рыбоводства Минсельхоза региона Алексея Екимова, на это влияет снижение уровня воды, ухудшение ее качества, а также уменьшение объема. По этим причинам приходится уменьшать количество выпуска видов рыбы, так как она может не выжить. Из-за ухода воды происходят сильные заморы рыб.

Алексей Екимов добавил, что в этом году воды стало еще меньше и пока она не восполняется. Данная тенденция, связанная с природными циклами, прослеживается по всей России. С проблемой также сталкиваются соседние Тюменская и Свердловская области.

На Южном Урале порядка 200 рыбоводных участков. Рыбу в эти водоемы выпускают хозяйства, развивающие аквакультуру. Реестр участков, где есть ограничения по вылову, опубликован на сайте Нижнеобского территориального управления федерального агентства по рыболовству.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Алексей Текслер встретился с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым. Стороны подписали соглашение в сфере охраны водных биологических ресурсов и развития аквакультуры.

В 2021 году вступили в силу новые правила для рыболовства. Они установлены для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, к которому относится Челябинская область. Дополнительный запрет установлен на промышленное рыболовство, а для любительской рыбалки введены новые нормы суточной добычи. В отделе государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области рассказали, что ждет рыбаков.