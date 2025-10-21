Челябинцам объяснили, почему растет стоимость проезда в общественном транспорте

Повышение цен на топливо, запчасти и налоги вынуждает перевозчиков корректировать тарифы для сохранения качества

Ежегодная индексация стоимости проезда в общественном транспорте Челябинской области связана с экономической необходимостью и регламентирована нормативными актами. Об этом рассказал первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.

«Существует установленный порядок, позволяющий перевозчикам и организаторам перевозок повышать тарифы один раз в год при отсутствии особых обстоятельств», — пояснил Андрей Ксензов.

Ключевая причина корректировки тарифов — обеспечение стабильной работы автотранспортных предприятий.

«Это позволяет своевременно выплачивать налоги, зарплаты сотрудникам и сохранять коллективы. Экономическая составляющая критически важна для организации перевозок», — добавил он.

Основные расходы перевозчиков носят постоянный характер:

• электроэнергия, тепло-, водоснабжение;

• топливо (бензин, дизель, газ);

• запчасти и ремонт транспорта;

• обслуживание инфраструктуры.

«Транспортная отрасль находится в конце экономической цепочки. Сначала растут цены на топливо и материалы, и только затем перевозчики вынуждены принимать взвешенные решения, исходя из экономики каждого предприятия», — отмечает представитель Миндортранса.

В Челябинской области работают как крупные, так и средние и малые предприниматели. Последние особенно зависимы от рыночной конъюнктуры и условий муниципальных контрактов. Для них корректировка тарифов — вопрос выживания и возможности продолжать работу на существующем уровне.

Регулярная индексация позволяет поддерживать качество транспортных услуг, своевременно обновлять подвижной состав и сохранять социально значимые маршруты, даже несмотря на растущие эксплуатационные расходы.