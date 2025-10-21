Ежегодная индексация стоимости проезда в общественном транспорте Челябинской области связана с экономической необходимостью и регламентирована нормативными актами. Об этом рассказал первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.
«Существует установленный порядок, позволяющий перевозчикам и организаторам перевозок повышать тарифы один раз в год при отсутствии особых обстоятельств», — пояснил Андрей Ксензов.
Ключевая причина корректировки тарифов — обеспечение стабильной работы автотранспортных предприятий.
«Это позволяет своевременно выплачивать налоги, зарплаты сотрудникам и сохранять коллективы. Экономическая составляющая критически важна для организации перевозок», — добавил он.
Основные расходы перевозчиков носят постоянный характер:
• электроэнергия, тепло-, водоснабжение;
• топливо (бензин, дизель, газ);
• запчасти и ремонт транспорта;
• обслуживание инфраструктуры.
«Транспортная отрасль находится в конце экономической цепочки. Сначала растут цены на топливо и материалы, и только затем перевозчики вынуждены принимать взвешенные решения, исходя из экономики каждого предприятия», — отмечает представитель Миндортранса.
В Челябинской области работают как крупные, так и средние и малые предприниматели. Последние особенно зависимы от рыночной конъюнктуры и условий муниципальных контрактов. Для них корректировка тарифов — вопрос выживания и возможности продолжать работу на существующем уровне.
Регулярная индексация позволяет поддерживать качество транспортных услуг, своевременно обновлять подвижной состав и сохранять социально значимые маршруты, даже несмотря на растущие эксплуатационные расходы.